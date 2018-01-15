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İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu sanayi kavşağında  mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canan S.  idaresindeki 23 EY  742  plakalı otomobil ile Yusuf  M. yönetimindeki 35 NCL 59 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Canan S.  ile 35 NCL 59 plakalı otomobilde bulunan yolcu Baki İ. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri,  yaralılar Canan S. ile Baki İ. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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