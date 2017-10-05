Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sinop'ta gözaltına alınan FETÖ'nün 'emniyet imamı' tutuklandı

Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'emniyet imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Sivas'ta yakalanarak Sinop'a getirilen Gökmen U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
 
Örgütün "Sinop emniyet imamı" olduğu iddiasıyla bir süre önce hakkında yakalama çıkarılan şüphelinin emniyet ve savcılıktaki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kral Selman Moskova'da 'merdivene' takıldı

Kral Selman Moskova'da 'merdivene' takıldı

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA