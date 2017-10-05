Sinop'ta gözaltına alınan FETÖ'nün 'emniyet imamı' tutuklandı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Sivas'ta yakalanarak Sinop'a getirilen Gökmen U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı

mahkemece tutuklandı.

Örgütün "Sinop emniyet imamı" olduğu iddiasıyla bir süre önce hakkında yakalama çıkarılan şüphelinin emniyet ve savcılıktaki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.