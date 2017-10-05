Sinop'ta gözaltına alınan FETÖ'nün 'emniyet imamı' tutuklandı
Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'emniyet imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Sivas'ta yakalanarak Sinop'a getirilen Gökmen U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Örgütün "Sinop emniyet imamı" olduğu iddiasıyla bir süre önce hakkında yakalama çıkarılan şüphelinin emniyet ve savcılıktaki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.
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