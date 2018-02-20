Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sinop'ta iki servis minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

Sinop'ta, iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Cevat Ballı'nın kullandığı 57 DT 402 plakalı minibüs, ilçe girişinde Kastamonu yönünden gelen ve orman işçilerini taşıyan Mehmet Oruç idaresindeki 57 S 3068 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araçların sürücüleriyle minibüslerdeki 12 işçi yaralandı.

Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye´de Rejim yanlısı grupların Afrin´e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

Suriye´de Rejim yanlısı grupların Afrin´e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

İşte kahraman Halisdemir'in son fotoğrafı

İşte kahraman Halisdemir'in son fotoğrafı

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA