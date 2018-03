Sinop'ta kahraman Mehmetçik'lerimize Selam ve Dua Gecesi programı düzenlendi

Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa, Sinop Valisi Hasan İpek, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Afrin Gazisi Uzm. Çvş. Recep Karakolcu, jandarma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu İle başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in konuşması ile devam etti. Çelik konuşmasında;”20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Akdeniz'e yönelik Zeytindalı Harekatı gerçekleştirilmesi ile birlikte Kahraman Mehmetçiğimize Selam ve Dua Gecesi düzenlemeyi uygun bulduk. Bizde her asker doğmuş ve askerine her şeyini feda etmiş bir milletiz. Bizler vatanını dinini mukaddesleriyle bir tutan vatan sevgisini imandan Sayan bir medeniyetin evlatlarıyız. Vatan bir milletin üzerinde hür ve bağımsız yaşadığı toprak parçasıdır. Vatan olmazsa din olmaz. Vatan olmazsa iman olmaz, vatan olmazsa ezan olmaz. Vatan Olmazsa Cuma namazı kılınmaz bu topraklar uğrunda nice koç yiğitlerin can verdiği nice bazılarının feda ettiği eşsiz bir coğrafya parçasıdır. Onun içindir ki şair 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır' bunu demiştir. Bizim vatanımız Anadolu uğrunda pek çok insanın can verdiği toprak parçasıdır“ dedi.

Müftü Çelik’in konuşmalarının ardından Mustafa Sadık Köroğlu tarafından 30 kurşun şiiri okundu. Program 4-6 yaş Kur’an Kursu Mehteran Gösterisi ile devam ederken, Türkiye Kuran ve Ezan Okuma Birincisi Mehmet Erarabacı tarafından ezgiler, marşlar ve kasideler okundu.

Program edilen dua ile son buldu.