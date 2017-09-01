Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sinop'ta otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Sinop'a gelen Hikmet Kapusuz idaresindeki 34 VY 6680 plakalı otomobil, Eğmir köyü yakınlarında araziye devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi Çiçek Kapusuz (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan çiftin çocukları Mehmet, Samet ve Büşra Kapusuz ile araçtaki Zeki Teke, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet ve Büşra Kapusuz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samet Kapusuz ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA