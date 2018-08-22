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Sinop'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kent merkezinden Ayancık istikametine giden Zeynep Gören idaresindeki 34 EV 9309 plakalı otomobil, Aliköy mevkisinde şarampole devrildi.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten deniz kıyısındaki boş alana devrilen otomobildeki Sultan ve Elif Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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