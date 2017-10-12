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Sinop'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Bayram Ünlütürk'ün (38) kullandığı 55 JR 606 plakalı kamyonet, Çulhalı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Nedim Ünlü (58) idaresindeki 37 NZ 028 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ünlü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Ünlütürk ile otomobildeki Faruk Türkoğlu (55), ambulansla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkoğlu, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Ünlü'nün cesedi, 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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