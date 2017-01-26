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Sinop'ta trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Sinop’ta, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in makam aracının da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Sinop’a doğru seyir halinde olan Güngör Çelik’in kullandığı 57 AS 280 plakalı otomobil, kardan dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı yönden gelen Dursun Gökçe yönetimindeki 57 FD 103 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in danışmanı Nebi Urgancı’nın kullandığı 06 ED 0820 plakalı makam aracına da çarptı. 
 
Kazada Kübra Güngör, Dursun Gökçe, Nazife Gökçe, Y.Emre Çelik, Gamze Çelik, Güngör Çelik ve Gül Direk yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
 
Milletvekili Nazım Maviş’in araçta olmadığı öğrenildi. Milletvekili danışmanı Nebi Urgancı kazadan yara almadan kurtuldu.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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