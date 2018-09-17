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Sinop'ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Sinop’un Erfelek ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

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Erfelek ilçesinde yapılan istihbarı değerlendiren Erfelek Jandarma Komutanlığı iki erkek şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah tespit etti.
 
Yapılan operasyonda 5 adet faturasız kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu madde sarma kağıdı, 500 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.  
 
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 
 

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