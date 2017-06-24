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Sinop'ta yol kontrolü sırasında uyuşturucuyla yakalandılar

Sinop'ta yol kontrolü yapan polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

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Sinop Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta, esrar ve uyuşturucu hap yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Boyabat ilçesi girişinde yapılan rutin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 16 poşete gizlenmiş 36 gram esrar ve 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan E.U, S.U. ve E.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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