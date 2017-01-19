Sinsi plan böyle bozuldu! 'TIR'ları gerekirse yakın' kışlaya girmesinler

Fetullahçı Terör Örgütünün tezgâhladığı MİT TIR’ları kumpasının 3 yıldönümü. O dönem Adana Valisi olan Hüseyin Avni Coş ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in dirayetiyle bozulan kumpasla ilgili önemli bir ayrıntıya daha ulaşıldı. TSK’ya sızan FETÖ’cü hainlerin MİT TIR’larının Vali Coş ve Emniyet Müdürü Zeybek tarafından kurtarılmasına engel olmak için askeri alana götürme planı yaptığı ortaya çıktı. Genelkurmayla hükümeti karşı karşıya getirmek için yapılan sinsi plana Zeybek’in engel olduğu öğrenildi

TIR’LARI EMNİYET YERİNE RECAİ ENGİN KIŞLASINA GÖTÜRMEK İSTEMİŞLER

Şu an Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in o gün nasıl bir kahramanlık gösterdiği de ortaya çıktı. Tutuklanan FETÖ’cü savcı Aziz Takcı’nın TIR’ları İl Emniyet Müdürlüğü emanetine götürmek yerine Recai Engin Kışlasına götürme planı yaptığını öğrenen Zeybek, MİT Bölge Başkanına telefonla ulaşarak, TIR’ların bozulmasını aksi takdirde işin içinden çıkılamaz bir senaryonun devreye alınacağını söyledi. MİT Bölge Başkanıyla görüşen Zeybek’in, “TIR’ları askeri kışlaya götürme planı yapmışlar. Nizamiyeden içeri girişi yaparsa geri kurtarmak için silah kullanmak zorunda kalırız, çatışmamız gerekir ve buna uygun mühimmatım yok! Adamlarına söyle TIR’ların motoru, şanzımanı bozulsun, gerekirse TIR’lar yakılsın ama yine de gitmesinler. Aksi takdirde ben varır varmaz gerekeni yapacağım” dediği belirlendi. Zeybek’in uyarısıyla TIR’daki MİT mensuplarına ulaşan bölge müdürü, anahtarların kaybedilmesi talimatını verdiği, bu sayede çakılı kalan TIR’ların kaçırılamadığı ifade edildi.

Türkiye’yi teröre destek veren ülke konumuna düşürmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) talimatıyla 1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde MİT TIR’ları durdurulmuştu. Ancak amaçlarına tam olarak ulaşamayan örgüt, ‘’MİT, DEAŞ’e silah götürüyor’’ algısını Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla 19 Ocak’ta da Adana’da MİT TIR’larını durdurmuştu. FETÖ’cülerin, TIR’ları kışlaya götürerek olaya Genelkurmay Karargahını da müdahil etmek istediği ortaya çıktı. (Yeni Akit)