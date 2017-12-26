Türkiye´de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenenen Cevdet Ayaz´ın, son bir yıldır Sırbistan´da olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu belirtilen Ayaz´ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç´in verdiği karar doğrultusunda Türkiye´ye iade edildiği belirtildi.