Sırbistan "PAK yöneticisi"ni Türkiye'ye iade etti
Sırbistan, sözde Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz, Türkiye´ye iade etti.
- DHA
Türkiye´de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenenen Cevdet Ayaz´ın, son bir yıldır Sırbistan´da olduğu tespit edildi.
Yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu belirtilen Ayaz´ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç´in verdiği karar doğrultusunda Türkiye´ye iade edildiği belirtildi.
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