Siri'de sizden habersiz mesajlarınızı okuyan güvenlik açığı bulundu

Herkesin bildiği üzere şifre veya parmak izi ile korunan bir iPhone veya iPad’de gelen mesajların içeriğini görüntülemek için kilit ekranını açmak gerekiyor. Ancak, iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde ” Hey Siri, bildirimleri oku ” şeklinde bir komut verildiğinde, Siri’nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuduğu tespit edildi.

Siri, iOS 11 kullanıcılarının mesajlarını okuyor

iOS’un kendi mesajlaşma uygulamasının etkilenmediği bu güvenlik açığı, şu anda sadece üçüncü parti uygulamalarda karşımıza çıkıyor. WhatsApp ve Messenger gibi vazgeçilmez hale gelen uygulamalar bu açıktan etkileniyor.

Örneğin telefonunuzun şifresini bilmeyen birisi, gelen bir WhatsApp mesajını, Siri’ye vereceği bildirimleri oku komutu ile kolayca öğrenebilir. Bu gizlilik hatası, 11.3’de dahil olmak üzere şu anda tüm iOS 11 sürümlerinde mevcut.

Apple bu hatayı düzeltmek için gerekli güncelleştirmeyi yayınlayana kadar, kilit ekranından Siri’ye erişimi devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar > Siri yolunu takip ederek, ” Kilitliyken Siri’ye İzin Ver “seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli.

(ShiftdeIete)