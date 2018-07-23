Sirke sineği beyninin, 21 milyon fotoğraftan oluşan 3 boyutlu resmi çekildi

Yüksek hızlı elektron mikroskobu kullanan bilim adamları, içerdiği 100.000 sinir hücresinin her birini tek tek görüntülemek için Drosophila melanogaster’in (sirke sineği) beynini 21 milyon kere nano ölçekte fotoğrafladılar. Böylece, tarihte ilk kez, bir sirke sineği bu denli detaylı görüntülenmiş oldu.

Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nden araştırmacı Davi Bock, nörobiyologların elde edilen zengin veri sayesinde, sirke sineğinin beynindeki nöronların ne zaman ve nasıl birbirleriyle haberleştiklerine dair bir harita çıkarabileceklerini belirtiyor.

Çalışma sayesinde sirke sineğinin beyninde yeni tipte bir nöron (turuncu) keşfedilmiş. Bu nöronların, öğrenme faaliyetleri esnasında Kenyon nöronları (mavi) ile haberleştikleri tespit edilmiş.

Aşağıdaki video bu ana kadar kat edilen gelişmeyi gözler önüne seriyor. 3 boyutlu bu görüntü her ne kadar karmaşık görünse de nöronların tamamını göstermekten çok uzak.

Eldeki veri ve resimlerle çalışma yapmak isteyen bilim adamları, sirke sineğinin nasıl anı oluşturduğunu incelemişler. Sirke sineğinin beyninde öğrenme ve hafızadan sorumlu “mantar vücut” olarak adlandırılan bölgeye veri alıp veren nöronlar takip edilmiş. Bilim adamları bu sayede mantar vücuttaki hücrelerle haberleşen yeni bir nöron keşfetmişler. Bu nöron tipi, beynin her iki yanında da bulunuyor ve dentritleri beynin uzak bölgelerine kadar uzanarak veri topluyor. Araştırmacı Bock, geniş alana yayılmalarından dolayı bu nöronların, farklı türde duygusal verileri işlemede görev alıyor olabileceğini düşünüyor.

(Donanım Haber)