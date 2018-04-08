Şırnak Cudi'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda erzak deposu bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Cudi'de sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu bir erzak deposu tespit edildiği ve deponun içinde çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.