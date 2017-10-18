Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı göçükle ilgili soruşturma başlattı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, dün  7 kişinin  öldüğü, 1 kişinin yaralandığı göçükle ilgili soruşturma başlattı. Firma sahibi ve iki çalışanı gözaltına  alındı.  

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini hatırlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığının tespit edildiğini ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini belirtti.

Patlak, söz konusu elim olayda hayatını kaybeden 7 işçinin otopsisinin tamamlanarak, cenazelerin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlemin tesis edileceğini ifade eden Patlak, "Olayda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı işçiye de acil şifa dileriz." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hızını alamayan araç tramvay durağına çarptı

Hızını alamayan araç tramvay durağına çarptı

ILO açıkladı: Robotlar 5 milyon kişiyi işsiz bırakacak

ILO açıkladı: Robotlar 5 milyon kişiyi işsiz bırakacak

Dünyadaki en pahalı ve konforlu uçağın bir de içini görün

Dünyadaki en pahalı ve konforlu uçağın bir de içini görün

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA