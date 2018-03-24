Şırnak merkezli 11 ildeki zimmet soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğinde 2015-2017'de polis memuru olarak görev yapan S.K'nin, kurum mutemetliği yaptığı sürede usulsüz ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı gerekçesiyle sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 10'u tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğinde, 2015-2017'de polis memuru olarak görev yapan S.K'nin, kurum mutemetliği yaptığı sürede usulsüz ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince söz konusu hesaba bloke konularak 636 milyon liranın transferi engellenmiş ve Hazineye iadesi gerçekleştirilmişti.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle konuyla bağlantılı olabilecek kişiler ve hesaplar üzerinde detaylı çalışma yürütülmüş, ilgili bakanlıklardan görevlendirilen müfettişlerce hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu S.K'nin emniyete ait kamu harcama kalemlerinden, 18 Eylül 2017 tarihine kadar kendi hesaplarına, yakınlarına ve üçüncü şahıslara, usulsüz ve sahte belgelerle Beytüşşebap Mal Müdürlüğü üzerinden para transferi gerçekleştirerek 7 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünce S.K'nin bu şekilde kamuyu zarara uğrattığının belirlenmesi üzerine konuyla ilgili söz konusu kişilerin mal varlıklarına adli makamlarca tedbir kararı uygulanmış, olayla ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Ankara'da gözaltına alınan S.K. Şırnak'ta sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

S.K'nin FETÖ soruşturması kapsamında uzaklaştırıldığı görevine iade edildiği öğrenilmişti.

Konuyla bağlantılı tüm şüphelilerin deşifresine yönelik Şırnak, Ankara, İstanbul, Muğla, Aydın, Eskişehir, Nevşehir, Hatay, Mersin, Bayburt ve Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 28 şüpheli, "zimmet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi evrakta sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek" suçlarından gözaltına alınmıştı.