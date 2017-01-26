Þýrnak Uludere Belediye Baþkaný gözaltýna alýndý
Þýrnak'ýn Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Baþkaný Zeynep Üren ve eþ baþkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndý.
- DHA
Þýrnak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü bir soruþturma kapsamýnda Uludere Belediye Baþkaný Zeynep Üren ve eþ baþkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltýna alýnarak emniyet müdürlüðünü götürüldü. HDP Þýrnak Milletvekili Aycan Ýrmez, Üren ve Ürek'in gözaltýna alýndýðýný, þimdilik Belediye'de bir aramanýn söz konusu olmadýðýný söyledi.
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