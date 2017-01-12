Şırnak Uludere’de 3 terörist öldürüldü

BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin dile getirildiğini belirterek "hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını bildirdi.