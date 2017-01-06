Şırnak ve Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ta süren operasyonda, tespit edilen 9 mağara ve 6 sığınakta 3 el yapımı patlayıcı ve patlamamış bir obüs mühimmatı, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, ikişer jeneratör, güneş paneli, buzdolabı ve tabut, bir motor, 700 metre dikenli tel ile çok miktarda yaşam malzemesi ve ilaç ele geçirilerek imha edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde devam eden operasyonda da 3 sığınak ve bir depoda 10 kilogram amonyum nitrat, bir spiral makinesi ve taşı, 7 bıçak, 2 piknik tüpü ile yaşam malzemeleri bulundu.

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Suriye'den ülkeye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 680 kişi yakalandı.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Sınırdaki müdahaleler sonucu 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye 7, ülkeden de Yunanistan'a 119 kişi yasa dışı yollardan geçerken yakalandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu ve milli alarm reaksiyon görevi icra edildi.