Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçeleri ile İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Dün düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 64 gram esrar, 8 gram eroin ve 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5’i, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.