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Şırnak ve Muş’ta 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de 5, Muş merkezde ise 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

  • İHA
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TSK, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist ile Muş merkezde bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 
 

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