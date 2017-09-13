Şırnak ve Muş’ta 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de 5, Muş merkezde ise 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
- İHA
TSK, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist ile Muş merkezde bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
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