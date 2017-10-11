Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçtığı tespit edilen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçtığı belirlenen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Tunceli'de ise arazi araması sırasında tespit edilen bir antipersonel mayını imha edildi.
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