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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçtığı tespit edilen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgi verildi.
 
Buna göre, Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçtığı belirlenen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Tunceli'de ise arazi araması sırasında tespit edilen bir antipersonel mayını imha edildi.

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