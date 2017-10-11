Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçtığı belirlenen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'de ise arazi araması sırasında tespit edilen bir antipersonel mayını imha edildi.