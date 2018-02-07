Şırnaklı kadınlardan, 'Mehmetçiğe' örgülü bere, eldiven ve çorap

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği işbirliğiyle düzenlenen kampanyada, kadınlar Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için bir yandan çorap, eldiven ve bere örerken bir yandan da dua ediyor.

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği'nce, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla her ilmeğinde anne duası ve şefkati bulunan ürünleri örmek için kampanya başlattı.

Şehit ve gazi yakınlarının da destek verdiği kampanyada, kadınlar harekata katılan askerler için yüzlerce bere, çorap ve atkı ördü.

Ördükleri malzemeleri paketleyen kadınlar, duygularını dile getiren notları da paketlere koydu.

Bir anne, "Dağların aslanları, geceniz gündüzünüz gibi olsun. Canım feda sana Türk askeri, sen çok yaşa" yazılı not ile ördüğü malzemeleri askerlere gönderdi.

"Her pakete Türk bayrağı ile zeytin dalı koyduk"

AK Parti Şırnak Kadın Kolları ve Dernek Başkanı Hatice Atan, harekatın başlamasıyla kadınların gece gündüz demeden askerler için örgü ördüğünü belirterek, "Bazı kadınlar çeyizlerindeki malzemeleri getirdi. Kadınlarımız yünleri anne duası ve şefkatiyle ördü. Her örgü ve ilmekte Afrin'deki askerlerimize dua var." diye konuştu.

Vatanını ve bayrağını seven Kürt annelerinin özverili çalışmasıyla ürünlerin paketlendiğini aktaran Atan, kampanyanın devam edeceğini, önümüzdeki günlerde askerler için yemek hazırlayacaklarını ifade etti.

İl merkezinin yanı sıra ilçelerdeki kadınlardan da destek gördüklerini ifade eden Atan, şöyle devam etti:

"Kadınların yaptığı ürünleri paketledik. Her pakete Türk bayrağı ile zeytin dalı koyduk. İnşallah en kısa sürede paketlerimiz askerlerimize ulaşır. Mehmetçiklerimize kucak dolusu selam gönderiyoruz."

"Allah onları korusun"

Çorap ören şehit annesi Perihan Altürk de çorapları severek ördüğünü, dualarla örgü yaptıklarını söyledi.

Altürk, "Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Bizim evladımız şehit oldu. Onlar annelerine sağ salim kavuşsun diye gece gündüz namazlarımızda dua ediyoruz. Bizim ciğerimiz yandı, o annelerin ciğeri yanmasın. Onlar da bizim evladımız. Allah onları korusun, muhafaza etsin." dedi.

Şehit eşi Hatice Üren de "Onlar bizim için mücadele ediyor. Biz de onlar için örgü yaparak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Askerlerimiz için severek örgü örüyoruz." ifadesini kullandı.