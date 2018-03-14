Şırnaklı öğrenciler Mehmetçik'e klip çekti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Verimli Ortaokulunda eğitim gören bir grup öğrenci, terörle mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek amacıyla klip çekti.

Verimli Ortaokulunda bir grup öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için klip hazırlama fikrini müzik öğretmeni Arif Arı'ya aktardı. Arı'nın desteğiyle kapılarında şehitlerin fotoğraflarının üzerinde bulunduğu okulda Dağlıca türküsünü seslendiren öğrenciler, klip hazırladı.

Afrin'e gönderildi

Öğretmen Arı, bir süre önce Afrin'de terör örgütlerine karşı harekatta bulunan güvenlik güçlerine moral vermek için Mektup Projesi hazırladıklarını, öğrencilerin talebi üzerine de klip yaptıklarını belirterek, "Öğretmen olarak üzerimize düşen görevi yapmak istedik. Hazırladığımız klibi Afrin'de kahramanca çarpışan Mehmetçik'e moral vermek için olarak gönderdik" dedi.

Öğrencilerden Metin Aşan ise güvenlik güçlerine yanında olduklarını göstermek amacıyla klibi hazırladıklarını söyledi.