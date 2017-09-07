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Şırnak’ta 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uludere ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 58 bin 200 TL olan 19 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

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