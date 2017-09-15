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Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Cudi Dağı Kösreli bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç" operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 11 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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