Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Cudi Dağı Kösreli bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç" operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, 11 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
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