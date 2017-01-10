Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.
- DHA
Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere İlçesi Beyaztepe Karaçalı- Düğün dağı üs bölgelerinde başlatılan operasyonda iki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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