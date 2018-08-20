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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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