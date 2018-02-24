Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Sırmalı (Gabar) Dağı kırsalında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 6. Piyade Tugay Komutanlığınca dün "Kılıç-3" operasyonu düzenlendi.

Jandarma özel harekat ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığının destek verdiği operasyonda, tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mağaradaki aramada, teröristlere ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.