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Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 100 kilogram amonyum nitrat tespit edilerek imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda icra edilen arazi araması sırasında bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin cesedi tespit edilirken, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet av tüfeği ele geçirildi. Aramalarda, tespit edilen beş adet el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

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