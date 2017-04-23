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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Sürdürülen operasyon çerçevesinde son 5 günde 40 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.

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