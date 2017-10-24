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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 3 kişilik terör örgütü mensubu olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

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