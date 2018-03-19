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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinin Afretalli Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümeni ve Çakırsöğüt Jandarma Tugayı "Hançer-1" müşterek operasyonu sürüyor.

Hava destekli operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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