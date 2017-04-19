Şırnak'ta 4 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a yer verildi.
Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında ele geçirilen amonyum nitrat ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
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