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Şırnak'ta 4 PKK'lı teslim oldu

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • DHA
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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün Habur Sınır kapısına gelen 2'si küçük yaşta olmak üzere 4 PKK'lının, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten teröristlerle ilgili adli makamlarca iuşlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.

Valilikten yapılan bir diğer açıklamada ise Silopi İlçesi'nde belediye görevlilerinin kazı çalışması sırasında Başak Mahallesi'ndeki bir binanın önünde, PKK/KCK terör örgütü tarafından bombalı saldırılarda kullanmak üzere daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen 3 adet mutfak tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada terör örgütü ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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