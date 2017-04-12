Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren biri yaşı küçük olmak üzere 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, teslim olan teröristlerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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