Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist Şırnak'ta teslim oldu.
- DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi'de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
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