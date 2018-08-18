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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, devam eden iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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