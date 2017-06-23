Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur İlçe Emniyet Amirliği'ne, dün saat 17.00 sıralarında, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensubu biri 17, biri de 18 yaşında olmak üzere 6 terörist teslim oldu.
- DHA
Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur İlçe Emniyet Amirliği'ne, dün saat 17.00 sıralarında, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensubu biri 17, biri de 18 yaşında olmak üzere 6 terörist teslim oldu.
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