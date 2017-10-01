Şırnak'ta askerimize kalleş saldırı! Yaralılar var

<p> Şırnak-Cizre arasında yapımı devam eden karayolunun tünel bölümünde güvenlik önlemi alan askerlere, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. </p>
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