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Şırnak'ta bir terörist yaralı olarak ele geçirildi

Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli operasyonda bir terörist yaralı olarak ele geçirildi.

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Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda bir terörist yaralı olarak ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin bilgiye yer verildi.

Buna göre, Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, bir terörist yaralı olarak ele geçirilirken, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Aramada, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, bir RPG-8 roketatar, 20 el bombası, bin kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 el dürbünü, bir dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, bir el telsizi, bin 140 kilogram gıda maddesi, çok miktarda örgütsel doküman, yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

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