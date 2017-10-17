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Şırnak'ta bulunan kömür ocağında göçük meydana geldi

Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 1 nolu kömür ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre, göçükte işçilerin bulunduğu ve çıkarılmaları için bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

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