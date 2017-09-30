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Şırnak’ta çatışma: 2 askerimiz yaralandı

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği operasyonun ardından devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında başka bir grup teröristle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.

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 Edinilen bilgiye göre, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden bu yana devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor. PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker yaralandı. Yaralanan 2 asker bölgeye istenen helikopterle Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirildi. Helikopterden indirilen askerler hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, bölgedeki operasyonların hava destekli olarak devam ettiği belirtildi.

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