Şırnak’ta çatışma: 2 askerimiz yaralandı Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği operasyonun ardından devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında başka bir grup teröristle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.