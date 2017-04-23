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Şırnak'ta çatışma: 5 asker yaralı

Terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 5 asker yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK’nın kamplarının bulunduğu Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetilen geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Önceki gün ve bu sabah saatlerinde 4 askerin şehit olduğu, 37 teröristin öldürüldüğü, bir teröristin ise yaralı olarak yakalandığı bölgede güvenlik güçleri bir kez daha teröristlerle sıcak temas sağladı. Güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada açılan ilk ateşle 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerinden helikopterle alınarak getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 
Bölgede operasyon sürüyor. 
 

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