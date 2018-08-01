Şırnak'ta DEDAŞ görevlileri ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik jandarmanın müdahalesiyle yatıştırıldı

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) görevlileri ile bir grup vatandaşlar arasında elektrik kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, beldede toplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba tazyikli su ile müdahale edildi, havaya ateş açıldı. Gerginlik, müdahalenin ardından sona erdi.