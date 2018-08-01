Şırnak'ta DEDAŞ görevlileri ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik jandarmanın müdahalesiyle yatıştırıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde DEDAŞ görevlileri ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik jandarmanın müdahalesiyle yatıştırıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) görevlileri ile bir grup vatandaşlar arasında elektrik kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, beldede toplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarıya rağmen dağılmayan gruba tazyikli su ile müdahale edildi, havaya ateş açıldı. Gerginlik, müdahalenin ardından sona erdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.