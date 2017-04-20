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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya çıktı

Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden operasyonlarda 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 18 bölücü terör örgütü mensubu ve yaralı ele geçirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 1'i yaralı 25'i ölü olmak üzere toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
 
 

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