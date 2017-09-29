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Şırnak’ta feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza Habur Sınır Kapısı ile Silopi ilçesi arasındaki Başverimli beldesi civarında meydana geldi. 06 FC 9534 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu sırada yoldan geçmekte olan Musa Artış kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verirken, kamyonette bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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