Şırnak'ta göçükte hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Şırnak merkez Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 6 işçinin aileleri Şırnak Devlet Hastanesine akın etti. Bölge elverişsiz olduğu için ruhsat verilmeyen 1 nolu kömür ocağında kaçak yapılan çalışmada göçük meydana geldi. Bölgeye sevk edilen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlatırken, 6 işçi ölü, 1 işçi yaralı olarak çıkarıldı. Toprak altında kalan 1 işçiye ulaşmak için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgeye giden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ruhsat verilmemesine rağmen çalışmalar kaçak sürdürüldü

Edinilen bilgiye göre 2013 yılı sonlarında bölgenin çalışmaya elverişli olmamasından dolayı Valilik tarafından kömür ocaklarının ruhsatları iptal edildi. Ruhsatlar iptal edilmesine rağmen birçok kömür ocağında kaçak çalışmalar devam ediyordu. Göçüğün meydana geldiği Mağrur A.Ş. isimli ocağın da ruhsatsız ve kaçak olarak çalıştığı tespit edildi. Kaçak çalışan kömür ocağında 6 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçiler Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden'in cansız bedenleri Şırnak Devlet Hastanesinde yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilmesi beklenirken, aileler hastaneye akın etti.

Aileler hastane önünde ağıtlar yakarak ağladı

Acı haberi aldıktan sonra Şırnak Devlet Hastanesine akın eden aileler yakınları için ağıtlar yaktı. Bazı aile fertleri hastane önünde fenalık geçirdi. Hastane önünde ailelerin acı bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan Enerji Bakanlığı ocağın ruhsatsız olduğunu duyurdu.