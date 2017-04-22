Şırnak'ta hava ve kara hareketliliği

Mardin, Batman ve Diyarbakır'dan eğitimli komandolar zırhlı araçlarla Şırnak'a karayolu ile sevkediliyor. Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen komandolar, yine aynı şekilde halinde zırhlı araçlardan oluşan konvoyla ve frekans önleyici jammer eşliğinde, helikopterlerin sağladığı güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na hareket etti. Burada toplanan eğitimli komandolar, daha sonra Bestler-Dereler, Andaç bölgeleri, Cudi, Küpeli, Düğün ve Siyah Kaya dağları bölgesindeki operasyon bölgelerine sevkediliyor.

SINIR HATTINA EĞİTİMLİ KOMANDOLAR KONUŞLANDI

Baharla birlikte Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla da Irak sınır hattı boyunca, teröristlerin geçiş yolu olarak kullandığı bir çok noktaya uzman eğitimli komando birlikleri konuşlandırdı. Son teknolojik cihazların kullanıldığı sınır bölgesinde tespit edilen silahlı terörist gruplar, Atak helikopterleri tarafından ateş altına alınıyor. Kuzey Irak'ın Haftanin ve Kanimasi bölgesinden Türkiye sınırlarına geçişleri önlemek amacıyla F-16 savaş uçakları sık sık uçuşlar yapıyor.